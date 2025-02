Longoria et les maux de l'OM

Suite à la défaite de l’OM à Auxerre ce samedi, Pablo Longoria est encore monté d’un cran dans sa guerre qui l’oppose à l’arbitrage dans le foot français. Preuve en est que l’étape du simple psychodrame est franchie, que la cassure est plus profonde.

« C’est un Championnat de merde, si la Superligue vient nous voir, on y va tout de suite » . Ces propos de Pablo Longoria, rapportés par L’Equipe et dignes d’une vidéo parodique, pourraient presque faire sourire dans le contexte actuel. Mais cette embardée délirante est néanmoins révélatrice d’une crise qui ne cesse de s’aggraver entre le club olympien et ce football français qui lui voudrait tant de mal.

Longoria, De Zerbi, Ravanelli : pas la même fonction, mais la même passion

Si le refrain du complot de l’arbitrage ne constitue certes pas une exclusivité phocéenne, il faut quand même reconnaître au board olympien une ligne de conduite parfaitement respectée par l’ensemble de ses différents protagonistes. Quelques minutes après la deuxième claque infligée par l’AJA cette saison, Roberto De Zerbi a également désigné M. Stinat, l’arbitre de la rencontre, comme étant le principal responsable de la déroute marseillaise : « On n’a pas du tout bien joué, mais l’arbitre conditionne le match. Il n’a pas été serein, il y a le penalty clair et net de Merlin, puis l’expulsion. » Aucune image n’atteste d’une énorme erreur du corps arbitral sur Merlin, tout comme sur le deuxième jaune reçu par Derek Cornelius qui a provoqué la fureur de son président. Reste que De Zerbi a été imité pratiquement au même moment par Fabrizio Ravanelli, légende et conseiller institutionnel et sportif de l’OM, qui a parfaitement récité son couplet victimaire : « On savait déjà que cet arbitre avait fait quelque chose de pas correct avec nous, avec la suspension de Medhi Benatia qui est quelqu’un de très important pour nous. » …

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com