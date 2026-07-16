Le plus vieux joueur de la Coupe du monde prend sa retraite

Papy a finalement décidé d’arrêter la résistance et de raccrocher les gants. À 43 ans, Craig Gordon était le joueur le plus âgé de la compétition, même s’il n’a pas disputé la moindre minute avec l’Écosse. Le gardien a annoncé ce jeudi qu’il mettait fin à une carrière longue de 25 ans, 710 matchs et 84 sélections. « Je n’ai jamais voulu que ça s’arrête, mais ça doit prendre fin. J’ai réalisé mes rêves et j’en suis extrêmement reconnaissant » , a-t-il expliqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

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MJ pour SOFOOT.com