Loïs Openda, tout beau, tout neuf

Nouveau pari de l’OL toujours en cure d'austérité, Loïs Openda a tout de la bonne pioche pour devenir l’avant-centre que le club attend depuis de longs mois. Son association avec Malick Fofana et Ernest Nuamah a déjà fait des étincelles et pourrait rendre dingue la défense vieillissante de Fenerbahçe.

Depuis le départ d’Alexandre Lacazette, en mai 2025, le vide se fait sacrément ressentir à la pointe de l’attaque lyonnaise. L’adage veut que la nature en ait horreur, alors l’OL a désespérément cherché un 9. Les options ont été si nombreuses que l’exil du général semble avoir commencé depuis bien plus d’un an : Georges Mikautadze n’a pas eu le temps de se montrer, sacrifié sur l’autel des finances, Endrick a charmé autant qu’exaspéré en six mois avant de repartir au Real, Pavel Šulc a donné bien plus qu’attendu dans un style peu académique et Rémi Himbert s’est blessé peu après son éclosion. Pour retrouver la Ligue des champions, les Rhodaniens avaient donc besoin d’un avant-centre fiable, sur la durée, capable de peser sur les défenses et de planter des buts importants. Ça tombe bien, Loïs Openda a la gueule de l’emploi.

À la relance

Arrivé sous la forme d’un prêt sans option d’achat, le Belge de 26 ans est pourtant dans une impasse. Après un début de carrière crescendo, il s’est pris un mur à la Juventus, en témoignent ses deux petits buts en 34 matchs au point de voir le Mondial 2026 sur son canapé. « C’est l’une de mes erreurs , avait plaidé Luciano Spalletti, entraîneur de la Vieille dame. Je dois faire des choix. Je les fais en essayant de tout prendre en compte, mais je perds forcément quelque chose. Lui, il s’investit beaucoup. Ce garçon est incroyable du point de vue de la disponibilité, du professionnalisme, de l’envie de se mettre à disposition, même pour deux minutes de jeu. » Avant de débarquer en Italie, Openda avait également rongé son frein à Leipzig après des débuts pourtant réussis.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com