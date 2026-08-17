 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Loïs Openda, tout beau, tout neuf
information fournie par So Foot 17/08/2026 à 18:04
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Loïs Openda, tout beau, tout neuf

Loïs Openda, tout beau, tout neuf

Nouveau pari de l’OL toujours en cure d'austérité, Loïs Openda a tout de la bonne pioche pour devenir l’avant-centre que le club attend depuis de longs mois. Son association avec Malick Fofana et Ernest Nuamah a déjà fait des étincelles et pourrait rendre dingue la défense vieillissante de Fenerbahçe.

Depuis le départ d’Alexandre Lacazette, en mai 2025, le vide se fait sacrément ressentir à la pointe de l’attaque lyonnaise. L’adage veut que la nature en ait horreur, alors l’OL a désespérément cherché un 9. Les options ont été si nombreuses que l’exil du général semble avoir commencé depuis bien plus d’un an : Georges Mikautadze n’a pas eu le temps de se montrer, sacrifié sur l’autel des finances, Endrick a charmé autant qu’exaspéré en six mois avant de repartir au Real, Pavel Šulc a donné bien plus qu’attendu dans un style peu académique et Rémi Himbert s’est blessé peu après son éclosion. Pour retrouver la Ligue des champions, les Rhodaniens avaient donc besoin d’un avant-centre fiable, sur la durée, capable de peser sur les défenses et de planter des buts importants. Ça tombe bien, Loïs Openda a la gueule de l’emploi.

À la relance

Arrivé sous la forme d’un prêt sans option d’achat, le Belge de 26 ans est pourtant dans une impasse. Après un début de carrière crescendo, il s’est pris un mur à la Juventus, en témoignent ses deux petits buts en 34 matchs au point de voir le Mondial 2026 sur son canapé. « C’est l’une de mes erreurs , avait plaidé Luciano Spalletti, entraîneur de la Vieille dame. Je dois faire des choix. Je les fais en essayant de tout prendre en compte, mais je perds forcément quelque chose. Lui, il s’investit beaucoup. Ce garçon est incroyable du point de vue de la disponibilité, du professionnalisme, de l’envie de se mettre à disposition, même pour deux minutes de jeu. » Avant de débarquer en Italie, Openda avait également rongé son frein à Leipzig après des débuts pourtant réussis.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les bonnes stats de Lyon contre le Fener
    Les bonnes stats de Lyon contre le Fener
    information fournie par So Foot 18.08.2026 11:15 

    Jamais 5 sans 6 et 7 ? C’est le grand frisson lyonnais de ce mois d’août : l’OL dispute un barrage décisif pour sa qualification en Ligue des champions face à Fenerbahçe. Dès ce soir, les Lyonnais joueront une bonne partie de leur avenir européen à Istanbul lors ... Lire la suite

  • Newcastle débourse 35 millions pour un ancien flop de l'OM
    Newcastle débourse 35 millions pour un ancien flop de l'OM
    information fournie par So Foot 18.08.2026 10:46 

    Un nouveau « flop » marseillais qui réussit loin de la cité phocéenne. Le latéral droit bosnien Amar Dedić (24 ans) quitte Benfica pour s’engager avec Newcastle. Les Magpies ont déboursé environ 34,5 millions d’euros pour le joueur, qui a signé un contrat de cinq ... Lire la suite

  • Nice va tenter de relancer un joueur longtemps blessé
    Nice va tenter de relancer un joueur longtemps blessé
    information fournie par So Foot 18.08.2026 10:44 

    Quatre ans après avoir quitté Toulouse pour l’Allemagne, Nathan Ngoumou va retrouver la Ligue 1 . L’ailier camerounais de 26 ans s’est engagé ce lundi pour deux saisons avec l’OGC Nice . Arrivé libre du Borussia Mönchengladbach, où il était encore sous contrat ... Lire la suite

  • Comment Lyon peut se faire 23 millions en deux matchs
    Comment Lyon peut se faire 23 millions en deux matchs
    information fournie par So Foot 18.08.2026 10:13 

    Allez en Ligue des champions c’est bien, assainir les finances du club en même temps, c’est mieux. Ce n’est pas un secret de polichinelle, Lyon est dans le rouge financièrement. Alors accéder à la phase de ligue de C1 serait une très bonne nouvelle pour l’OL . ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank