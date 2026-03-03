Loïc Féry est bloqué à Abou Dhabi

Mauvaise pêche pour le FC Lorient. Comme le rapporte Ouest-France , Loïc Féry est bloqué à Abou Dhabi , aux Émirats arabes unis, un pays que l’Iran tient dans son viseur depuis les frappes étasuniennes et israéliennes de samedi dernier. L’aéroport de cette ville ayant été attaqué par des missiles iraniens, le président des Merlus ne peut pas rentrer en France . Il s’apprête donc à louper Lorient-Nice , le quart de finale de Coupe de France qui se tient mercredi soir au stade du Moustoir. Dommage, car ça faisait dix ans que le club breton n’avait plus atteint ce niveau de la compét’.

« Plus de 600 missiles et drones iraniens ont été lâchés depuis le début de l’attaque, confie-t-il. Les aéroports de Dubaï et d’Abou Dhabi ont été touchés. Des vols doivent reprendre de manière limitée. A priori, notre retour est désormais prévu vendredi ou samedi. Je ne serai donc pas au match de Coupe de France mercredi. Mais vu le contexte humanitaire, ce n’est rien. » …

SW pour SOFOOT.com