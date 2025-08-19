Loïc Badé sur le point de débarquer en Bundesliga
Un vrai globe-trotteur.
À 25 ans, Loïc Badé est en passe de découvrir un quatrième grand championnat. Après être passé par Le Havre, le RC Lens, le Stade rennais, Nottingham Forest et le Séville FC, l’international français à l’unique sélection va prochainement s’engager avec le Bayer Leverkusen , selon les informations de RMC Sport.…
ARM pour SOFOOT.com
