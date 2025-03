Loïc Badé : « Je suis passé de l’ombre à la lumière en un éclair »

Révélation des Bleuets lors des Jeux olympiques, le défenseur central savoure sa décision d’avoir rejoint le Séville FC il y a deux ans après son échec en Angleterre. Et comme chaque match, le derby de dimanche contre le Real Betis sera un étape en plus vers son retour avec les Bleus de Deschamps.

Tu es arrivé au Séville FC comme un inconnu en janvier 2023 après une demi-saison au placard à Nottingham Forrest. Deux ans plus tard, tu es un titulaire indiscutable et un leader de cette équipe. En quoi es-tu devenu un meilleur défenseur, à bientôt 25 ans ? Beaucoup de choses ont changé. J’ai plus d’expérience, je fais moins d’erreurs et je connais beaucoup mieux le championnat puisque j’ai joué contre quasiment toutes les équipes, dans tous les stades. Ça aide. Et dans l’équipe, j’ai désormais plus de responsabilités, ce qui me permet de prendre les choses en mains quand les circonstances le demandent. J’ai aussi progressé mentalement.

Dans quel état d’esprit étais-tu après ton échec en Angleterre ? Je n’avais qu’une envie : accumuler du temps de jeu. Je ne pensais d’ailleurs pas que ça se ferait aussi vite car il y avait une grosse concurrence en défense à Séville – encore plus qu’en Angleterre où je n’avais joué aucun match – mais c’était évidemment mon grand objectif. J’ai ’’profité’’ de certaines blessures pour être titulaire plus rapide que prévu. Et une fois que j’ai eu ma chance, je n’ai rien lâché.…

Propos recueillis par Thomas Broggini, à Séville pour SOFOOT.com