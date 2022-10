Livret A : il n'y aura pas de hausse du taux de rémunération au 1er novembre

La Banque de France ne veut pas encourager les Français possédant des produits de placement à épargner plus en cette période d'inflation. (Illustration) (Geralt / Pixabay)

La Banque de France a officiellement annoncé dimanche 2 octobre que le taux de rémunération du livret A n'augmenterait pas au 1er novembre 2022. Si l'organisme en a la possibilité grâce à un arrêté de janvier 2021, il ne souhaite pas encourager les Français à épargner plus. Une hausse du taux rémunérateur du livret A était déjà survenue en août 2022.

Le taux du livret A n'augmentera pas le 1er novembre prochain. La Banque de France a confirmé dimanche 2 octobre qu'aucune hausse du taux rémunérateur n'était prévue pour cette solution d'épargne, la hausse survenue en août dernier étant jugée suffisante, rapporte Le Parisien .

Prochaine hausse en février 2023

« Il n’y aura pas de hausse exceptionnelle du taux du livret A en novembre, pas plus qu’il n’y en a eu en mai dernier , a déclaré un porte-parole de la Banque de France. La revalorisation au 1er août a été significative, plus encore sur le Livret épargne populaire. » En effet, le taux du livret A est passé cet été de 1 à 2 %, et celui du livret épargne populaire de 2,2 à 4,6 %.

Un arrêté de janvier 2021 permet en effet à la Banque de France et au ministère de l'Économie de réviser le taux rémunérateur de certains produits d'épargne réglementés au 15 avril et 15 octobre pour une application au 1er mai ou 1er novembre suivant. Mais « une telle décision inciterait à l’épargne au moment même où on veut maintenir la consommation » , analyse Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne, interrogé par Le Parisien .

Une telle hausse aurait été une première depuis la publication de l'arrêté. Le livret A serait passé à 2,7 % et le livret épargne populaire à 5,4 %. Une nouvelle hausse du taux du livret A et du livret épargne populaire aura cependant lieu au 1er février prochain, a indiqué la Banque de France. Une bonne nouvelle pour les millions de titulaires de ce produit d'épargne en France.