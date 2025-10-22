 Aller au contenu principal
Liverpool se rassure à Francfort, Ekitike décisif contre son ancien club
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 22:54

Liverpool se rassure à Francfort, Ekitike décisif contre son ancien club

Liverpool se rassure à Francfort, Ekitike décisif contre son ancien club

Eintracht Francfort 1 – 5 Liverpool

Buts : Kristensen (26 e ) pour l’Eintracht // Ekitike (35 e ), van Dijk (39 e ), Konaté (44 e ), Gakpo (66 e ) et Szoboszlai (70 e ) pour les Reds

Quatre défaites plus tard, Liverpool respire.…

TJ pour SOFOOT.com

  • Le défenseur de Marseille Michael Murillo (g) et le milieu du Sporting Portugal Maximiliano Araujo lors de la victoire portugaise 2-1 en Ligue des champions, le 22 octobre 2025 à Lisbonne ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Ligue des champions: l'OM chute sur le fil, Monaco accroché, Liverpool en reconquête
    information fournie par AFP 22.10.2025 23:36 

    Marseille, réduit à dix, a subi une défaite frustrante (2-1) sur la pelouse du Sporting Portugal mercredi pour la troisième journée de la Ligue des champions, où Monaco a été accroché par Tottenham (0-0) alors que Liverpool s'est relancé à Francfort (5-1) dans ... Lire la suite

  • Le Bayern Munich et Chelsea s'empiffrent
    Le Bayern Munich et Chelsea s'empiffrent
    information fournie par So Foot 22.10.2025 23:33 

    Logique respectée. Ce mercredi soir de Ligue des champions était placé sous le signe de la balade nocturne pour le Bayern Munich et Chelsea, qui n’ont laissé aucune miette du banquet à leurs adversaires. À commencer par les Bavarois, qui ont écrasé sans forcer ... Lire la suite

  • Le classement de la Ligue des champions après la 3e journée
    Le classement de la Ligue des champions après la 3e journée
    information fournie par So Foot 22.10.2025 23:27 

    Un statut de champion d’Europe assumé. Au lendemain de sa démonstration à Leverkusen, le PSG n’a pas perdu son fauteuil de leader de cette phase de groupe de Ligue des champions. Après trois journées, les Parisiens virent en tête avec 9 points, comme le Bayern, ... Lire la suite

  • Le Real gagne petit contre la Juventus
    Le Real gagne petit contre la Juventus
    information fournie par So Foot 22.10.2025 23:10 

    Real Madrid 1 – 0 Juventus But : Bellingham (58 e ) pour les Merengues Jude ouvre son compteur !… TJ pour SOFOOT.com

