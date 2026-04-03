Le douloureux coup dans les testicules de Moussa Diaby
AÏE ! Lors de la 27 e journée de Saudi Pro League, une cruelle scène a été observée durant la rencontre opposant Al Ittihad à Al Hazem : aux alentours de la demi-heure de jeu et tandis que le score était encore vierge, Moussa Diaby a mal réagi à une faute en envoyant un coup de pied dans les testicules de son adversaire .
🚨💣 Funny but sad… Moussa Diaby has completely lost it 😱🇫🇷 The French winger planted a brutal kick straight to the genitals of his opponent — resulting in a direct red card 🍒🟥pic.twitter.com/Xf71u7HvtX…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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