Le douloureux coup dans les testicules de Moussa Diaby

AÏE ! Lors de la 27 e journée de Saudi Pro League, une cruelle scène a été observée durant la rencontre opposant Al Ittihad à Al Hazem : aux alentours de la demi-heure de jeu et tandis que le score était encore vierge, Moussa Diaby a mal réagi à une faute en envoyant un coup de pied dans les testicules de son adversaire .

🚨💣 Funny but sad… Moussa Diaby has completely lost it 😱🇫🇷 The French winger planted a brutal kick straight to the genitals of his opponent — resulting in a direct red card 🍒🟥pic.twitter.com/Xf71u7HvtX…

FC pour SOFOOT.com