Le PSG contrôle Toulouse

Porté par un doublé d'Ousmane Dembélé dès la première demi-heure de jeu, le Paris Saint-Germain a tranquillement battu Toulouse lors de la 28e journée de Ligue 1. Une victoire à l'économie, qui permet au champion de France en titre de prendre quatre points d'avance sur Lens.

Paris Saint-Germain 3-1 Toulouse

Buts : Dembélé (23 e et 33 e ) et Ramos (90 e +2) pour le Paris Saint-Germain // Nicolaisen (27 e ) pour Toulouse

Faire le travail, de A à Z. Toujours, tout le temps. À domicile, maintenant. Qu’importe la compétition, qu’importe l’adversaire. Lancé dans la défense de son titre national que seul Lens est en mesure de convoiter, le Paris Saint-Germain a poursuivi sa quête ce vendredi. Sans se lasser, sans se fâcher : lors de la 28 e journée de Ligue 1, le champion de France a battu Toulouse en faisant preuve de sérieux et de supériorité. La résultat final ne révèle pas la différence de niveau entre les deux équipes, mais Ousmane Dembélé a tenu à la souligner en plantant les deux réalisations de son équipe en toute quiétude. Voilà le PSG en haut du classement avec désormais quatre points d’avance sur son dauphin nordiste, alors que le TFC s’englue dans le ventre mou du championnat.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com