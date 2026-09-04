Liverpool recrute un jeune de Sainté et le prête à Brest
Liverpool à l’heure française. Après les signatures de Jérémy Jacquet et de Bradley Barcola, c’est au tour du jeune Djylian N’Guessan de rejoindre Hugo Ekitike chez les Reds . Mais ses petits copains français vont devoir attendre avant de former un quatuor bleu-blanc-rouge à Anfield : l’attaquant est prêté à Brest pour la saison .
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