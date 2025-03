Liverpool-PSG : pourtant, que la montagne est belle

Six jours après avoir récolté ce qu’il n’avait pas semé, c’est-à-dire des regrets, en perdant à Paris (0-1), le PSG se présente à Liverpool avec l’espoir de renverser la table et à Anfield pour voir les quarts de finale de la Ligue des champions.

La vérité sort de la bouche des enfants et parfois de celle de Luis Enrique. C’est arrivé samedi, à l’issue de la vingtième victoire de la saison du Paris Saint-Germain en championnat, calée au milieu d’une double confrontation vertigineuse en Ligue des champions. « Je vous ai menti , lançait en toute honnêteté le technicien espagnol, après avoir dit bonsoir à l’assemblée, en réponse à l’une de ses sorties d’avant-match. Bien sûr que je pense à Liverpool. J’ai toujours pensé à Liverpool depuis le tirage au sort. » Il ne peut pas en être autrement quand on entraîne le PSG et que la fin de l’hiver approche. C’est comme ça depuis quinze ans, et cela ne peut plus changer : les mois de février et de mars décident de beaucoup de choses dans l’univers parisien, notamment de la réussite d’une saison ou non, même si on a le droit de croire, cette fois, qu’une élimination dès les huitièmes de finale ne pourra pas tout chambouler dans un club un peu plus tranquille et un peu plus stable.

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com