Liverpool - PSG : places dispo pour notre soirée péniche !
Le Paris SG de Luis Enrique a un pied en demi-finale de C1. Mais pour mettre l’autre, il va devoir marcher sur Anfield… Un défi qu’on vous propose de vivre avec la rédac ce mardi 14 avril lors notre soirée spéciale avec grand écran à partir de 18h sur la péniche Le Mazette, près de gare de Lyon !
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Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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