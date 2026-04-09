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Liverpool - PSG : places dispo pour notre soirée péniche !
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 15:23

Liverpool - PSG : places dispo pour notre soirée péniche !

Liverpool - PSG : places dispo pour notre soirée péniche !

Le Paris SG de Luis Enrique a un pied en demi-finale de C1. Mais pour mettre l’autre, il va devoir marcher sur Anfield… Un défi qu’on vous propose de vivre avec la rédac ce mardi 14 avril lors notre soirée spéciale avec grand écran à partir de 18h sur la péniche Le Mazette, près de gare de Lyon !

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com

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