Liverpool n'a plus personne à aligner à la droite de sa défense
L’inverse de l’Happy Endo. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match de FA Cup contre Brighton & Hove Albion samedi, l’entraîneur des Reds Arne Slot a annoncé une mauvaise nouvelle : l’équipe devra se passer de Wataru Endo pendant une longue période .
Le Japonais de 33 ans a déjà dû quitter ses partenaires mercredi lors du match de championnat à Sunderland, remplacé après une heure de jeu à la suite d’une blessure contractée seul, en dégageant le ballon .…
JE pour SOFOOT.com
