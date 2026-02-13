Jérémie Boga brise le silence sur ses derniers mois à Nice
La cote d’usure. Jérémie Boga, arrivé en prêt à la Juventus début février, revient pour la première fois sur les incidents avec les supporters niçois dans la nuit du 31 novembre au 1 er décembre au retour d’un match à Lorient.
« J’étais coincé chez moi pendant deux mois avec seulement mon préparateur et ma femme , raconte-t-il dans un entretien donné à DAZN. La première semaine, j’ai perdu quelques kilos car je ne mangeais pas beaucoup, et ma famille était aussi un peu inquiète. »…
AR pour SOFOOT.com
