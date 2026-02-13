 Aller au contenu principal
Jérémie Boga brise le silence sur ses derniers mois à Nice
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 14:21

La cote d’usure. Jérémie Boga, arrivé en prêt à la Juventus début février, revient pour la première fois sur les incidents avec les supporters niçois dans la nuit du 31 novembre au 1 er décembre au retour d’un match à Lorient.

« J’étais coincé chez moi pendant deux mois avec seulement mon préparateur et ma femme , raconte-t-il dans un entretien donné à DAZN. La première semaine, j’ai perdu quelques kilos car je ne mangeais pas beaucoup, et ma famille était aussi un peu inquiète. »…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
