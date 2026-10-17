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Liverpool met fin à l'invincibilité de Brentford
information fournie par So Foot•17/10/2026 à 18:14
Tom Holland n’a qu’à bien se tenir. Andrés Iniesta a fait admirer ses talents d’acteur dans une vidéo de l’équipe cycliste NSN, dont il est copropriétaire. On y voit le champion du monde 2010 passer un coup de fil décisif pour l’avenir de son écurie . Son interlocuteur ...
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Manchester City 3-2 Ipswich Buts : Foden (19 e ), Haaland (35 e , 69 e ) // Maeda (21 e ), Flemming (90 e S.P.) C’est tout de suite plus facile quand ce n’est pas le PSG en face. Trois jours après la claque reçue à l’Etihad, Manchester City a repris son train-train ...
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Dans la famille Zidane, je demande… Elyaz. Il n’est pas le plus connu, mais le public français va pouvoir apprendre à connaître le défenseur central de 20 ans , qui a signé au Red Star cet été. Damien Perrinelle l’a déjà titularisé sept fois cette saison , et il ...
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