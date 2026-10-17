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City enchaîne une septième victoire en Premier League
information fournie par So Foot 17/10/2026 à 18:03

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City enchaîne une septième victoire en Premier League

City enchaîne une septième victoire en Premier League

Manchester City 3-2 Ipswich

Buts : Foden (19 e ), Haaland (35 e , 69 e ) // Maeda (21 e ), Flemming (90 e S.P.)

C’est tout de suite plus facile quand ce n’est pas le PSG en face. Trois jours après la claque reçue à l’Etihad, Manchester City a repris son train-train quotidien contre Ipswich samedi (3-2). Phil Foden a lancé la partie sur une offrande de Jérémy Doku (1-0, 19 e ) , mais Daezen Maeda a immédiatement égalisé en s’échappant dans le dos de Marc Guehi (1-1, 21 e ) . Un simple contre-temps.…

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