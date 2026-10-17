Le PSG renverse Strasbourg et revient à hauteur de Monaco
Longtemps mené et apathique, le PSG a attendu l'entrée de ses titulaires pour renverser Strasbourg dans le dernier quart d'heure. Passeur puis buteur, Ousmane Dembélé est l'homme de cette victoire, qui ramène provisoirement les champions de France à hauteur de Monaco.
Strasbourg 1-3 Paris Saint-Germain
Buts : Reyna (17 e ) pour le RCSA // Zabarnyi (77 e ), Dembélé (85 e ) et Doué (90 e +3) pour le PSG
Plus d’infos à suivre… …
Par Tom Binet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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