Le PSG renverse Strasbourg et revient à hauteur de Monaco

Le PSG renverse Strasbourg et revient à hauteur de Monaco

Longtemps mené et apathique, le PSG a attendu l'entrée de ses titulaires pour renverser Strasbourg dans le dernier quart d'heure. Passeur puis buteur, Ousmane Dembélé est l'homme de cette victoire, qui ramène provisoirement les champions de France à hauteur de Monaco.

Strasbourg 1-3 Paris Saint-Germain

Buts : Reyna (17 e ) pour le RCSA // Zabarnyi (77 e ), Dembélé (85 e ) et Doué (90 e +3) pour le PSG

Plus d’infos à suivre… …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com