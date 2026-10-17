Iniesta annonce le transfert d'un champion olympique
Tom Holland n’a qu’à bien se tenir. Andrés Iniesta a fait admirer ses talents d’acteur dans une vidéo de l’équipe cycliste NSN, dont il est copropriétaire. On y voit le champion du monde 2010 passer un coup de fil décisif pour l’avenir de son écurie . Son interlocuteur est en effet Richard Carapaz, l’un des meilleurs grimpeurs du peloton .
– « Andrés, comment ça va ? »…
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