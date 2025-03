information fournie par So Foot • 16/03/2025 à 19:31

Liverpool laisse son titre à Newcastle et poursuit sa semaine pourrie

Après avoir dominé logiquement Liverpool en finale grâce à un but inscrit lors de chaque mi-temps, Newcastle remporte la première League Cup de son histoire. Inférieurs aux Magpies, les Reds abandonnent donc le trophée qu'ils avaient gagné lors de l'édition précédente et laissent échapper une deuxième possibilité de titre en quelques jours.

Liverpool 1-2 Newcastle

Buts : Chiesa (90 e +4) pour Liverpool // Burn (40 e ) et Isak (53 e ) pour Newcastle

C’est l’histoire d’une saison, comme il en existe tant d’autres, qui bascule du mauvais côté après avoir été presque parfaite. Quasiment injouable jusqu’en mars 2025 et bientôt roi d’Angleterre au vu de son avance en tête de la Premier League, Liverpool vient de perdre deux autres possibilités de trophée en l’espace de quelques jours : après avoir chuté en C1, les Reds ont abandonné la League Cup (qu’ils avaient levée lors de l’édition précédente) à Newcastle. Fort logiquement, les Magpies ont en effet dominé leurs adversaires avec un pion marqué lors de chaque mi-temps et s’offrent ainsi leur premier sacre dans la compétition (après être tombé deux fois sur la dernière marche, en 2023 et en 1976).…

