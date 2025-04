Liverpool file vers le titre, Chelsea et Tottenham coincent

Ils vont bientôt pouvoir préparer les célébrations dans les rues de Liverpool.

Arsenal tenu en échec par Brentford, Liverpool avait une nouvelle occasion de prendre encore un peu plus d’avance en tête de Premier League et c’est désormais chose faite (2-1) . Face à une équipe de West Ham qui a cru jouer les troubles fêtes en fin de rencontre avec une égalisation à cinq minutes du terme de la rencontre sur un but contre son camp d’Andrew Robertson, les Reds ont su trouver les ressources pour engranger trois nouveaux points et en compter treize d’avance grâce à leur capitaine Virgil van Dijk sur corner quelques instants plus tard. En première période, c’est l’inévitable Mohamed Salah qui avait offert l’ouverture du score à Luis Díaz en devenant au passage le joueur le plus décisif de l’histoire de la Premier League en une saison de 38 journées (27 buts, 18 passes décisives). De son côté, West Ham reste 17 e .…

JF pour SOFOOT.com