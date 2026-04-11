Liverpool et Salah se rassurent avant de défier le PSG

Liverpool 2-0 Fulham

Buts : Ngumoha (36 e ) et Salah (40 e )

La ville lumière peut trembler. Complètement dépassé mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes, Liverpool a redressé la tête ce samedi en Premier League. Dans le sillage d’un Mohamed Salah de retour dans le XI de départ, les Reds ont pris le meilleur sur Fulham (2-0) . Inoffensifs dans la capitale, les protégés d’Arne Slot attaquent cette fois la partie pied au plancher, tandis que Bernd Leno fait ce qu’il peut pour éteindre l’incendie. Mais le dernier rempart allemand ne peut rien sur l’enroulé du prodige local Rio Ngumoha (1-0, 36 e ) .…

TB pour SOFOOT.com