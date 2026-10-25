Liverpool enchaîne, United sombre
Plus d’infos à suivre…
Liverpool 2-0 Brighton
Buts : Groß (17 e CSC) et Isak (21 e ) …
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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Buts : Groß (17 e CSC) et Isak (21 e ) …
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La garde à vue de l'auteur de l'attaque raciste vendredi dans les Yvelines qui a fait un mort et cinq blessés a été suspendue pour raisons psychiatriques, une source proche de l'enquête indiquant qu'il est sous traitement pour schizophrénie. "A l'issue d'un examen ... Lire la suite
Monaco 1-1 Lille Buts : Diop (74 e ) pour les Monégasques // Mbappé (24 e ) pour les Dogues Expulsion : Nianzou (66 e ) côté Lille … LB pour SOFOOT.com
"Le Dakar 2027 aura bien lieu", mais "pas en Arabie Saoudite" : le plus célèbre rallye-raid du monde est devenu le dernier événement sportif en date à être annulé en raison du contexte géopolitique et l'intensification des attaques des combattants houthis du Yémen ... Lire la suite
Les organisateurs du Dakar ont annoncé dimanche que la 49e édition du célèbre rallye-raid, initialement prévu du 1er au 15 janvier, n'aurait pas lieu en Arabie saoudite en raison de la situation géopolitique dans le royaume. "Amaury Sport Organisation (ASO) et ... Lire la suite
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