Liverpool égale un triste record

Le Fergie Time inversé pour les rivaux. Renversé dans les dernières minutes par Manchester City ce dimanche, Liverpool a concédé sa quatrième défaite de la saison dans le temps additionnel . Un record sur une campagne de Premier League, aux côtés de Watford (2017-2018 et 2021-2022), West Ham (2021-2022) et Southampton (2024-2025). Après Crystal Palace, Chelsea et Bournemouth, Manchester City vient donc s’ajouter à cette triste liste. Il reste désormais treize journées aux hommes d’Arne Slot pour s’octroyer seuls ce record.

4 - Liverpool have conceded four 90th-minute winners in league matches this season; already the joint-most by a team in a single Premier League campaign, after Watford in 2017-18, West Ham in 2021-22, Watford in 2021-22, and Southampton in 2024-25. Collapse. pic.twitter.com/hhJWJKxfMg…

TB pour SOFOOT.com