Liverpool déçoit encore contre Nottingham Forest

Liverpool 2-2 Nottingham Forest

Buts : Isak (60 e ) et Muñoz (82 e ) pour les Reds // Ndoye (24 e ) et Gibbs-White (70 e SP) pour les Tricky Trees

« Allô Nasser ? Oui, c’est Bradley. C’est encore possible de bloquer le virement ? » Déjà bousculé à Newcastle, Liverpool a enchaîné une deuxième prestation décevante pour sa première à domicile de la saison face à Nottingham Forest (2-2) . Un après-midi difficile d’emblée, face à des Tricky Trees bien décidés à piéger une nouvelle fois Anfield. Jérémy Jacquet fait ce qu’il peut, mais la défense locale finit par céder, à force d’approximations. Et c’est Dan Ndoye, servi sur la gauche de la surface, qui en profite (0-1, 24 e ) . Rien ne va dans le sens de Liverpool, qui se voit refuser l’égalisation de Florian Wirtz pour un hors-jeu préalable de Jeremie Frimpong.…

TB pour SOFOOT.com