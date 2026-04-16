La FIFA exploite-t-elle le Canada ?

Câlisse (jusqu’à la lie). Dans une enquête révélée par Radio-Canada, on apprend que la FIFA a exigé des sommes astronomiques pour que le Canada puisse accueillir la prochaine Coupe du monde . Le média précise ainsi que la facture de l’instance mondiale du football se situe entre « 1 et 2 milliards de dollars », à la charge du contribuable canadien. Une petite folie, alors que treize matchs seulement sont prévus au pays (sept à Vancouver, six à Toronto).

Montréal a fini par renoncer

Dans cette même enquête, sont également évoqués les coûts liés à la sécurité – jusqu’à plusieurs centaines de millions de dollars – qui devront être financés par le Canada, sans subvention de la FIFA. Cette dernière a d’ailleurs obtenu des avantages fiscaux sur dix ans de la part du gouvernement canadien (du 13 juin 2018 – date de la désignation des pays hôtes – jusqu’au 31 décembre 2028). Enfin, il est indiqué que Montréal a, par exemple, dû renoncer à l’organisation en raison de ces demandes économiques . La FIFA exigeait que le Grand Prix de F1, le Triathlon ou le Festival de Jazz, sources de revenus conséquents pour la ville, soient annulés ou reportés à l’approche du Mondial.…

AB pour SOFOOT.com