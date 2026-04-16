Les Bleus connaissent leur dernier adversaire avant le Mondial 2026

Un adversaire pas si inconnu que ça. La Fédération française de football a officialisé la tenue d’un match amical de préparation à la Coupe du monde 2026 entre l’équipe de France et l’Irlande du Nord au stade Pierre-Mauroy de Lille, le 8 juin (21h10).

Un match placé une semaine avant l’entrée en lice au Mondial

Pour la dixième fois de leurs histoires , les deux nations vont se mesurer l’une contre l’autre. Les Français dominent les débats avec trois matchs nuls et six victoires , dont une lors de la Coupe du monde 1982 (4-1).…

CT pour SOFOOT.com