Bernardo Silva va dire au revoir à Manchester City

La Premier League perd ses techniciens. Après l’annonce du départ en fin de saison de Mohamed Salah il y a quelques semaines, c’est au tour de Bernardo Silva de quitter Manchester City cet été. C’est ce que le Portugais et son club ont annoncé par le biais d’un communiqué publié sur le site du club et relayé sur les réseaux sociaux.

« Ce club m’a offert bien plus que cela, bien plus que je n’aurais jamais osé espérer. Ce que nous avons gagné et accompli ensemble restera à jamais gravé dans mon cœur » , voilà les mots du Portugais.…

TC pour SOFOOT.com