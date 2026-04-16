Même en dehors des terrains, le PSG est injouable

Même en dehors des terrains, le PSG est injouable

Édith Piaf voyait la vie en rose ? Le PSG aussi. Qualifié pour la troisième saison de rang en demi-finales de la Ligue des champions, le club de la capitale va vivre une fin de saison excitante. Si tout va bien sur le pré, c’est aussi le cas en interne. À tel point que les dirigeants parisiens travaillent sur plusieurs prolongations de contrat en même temps.

Les récompenses vont pleuvoir au PSG

D’après les informations de RMC Sport ce jeudi, les négociations avancent dans le bon sens pour prolonger Luis Enrique de trois ans, soit jusqu’en juin 2030. Avec évidemment une revalorisation salariale très juteuse à la clé.…

VM pour SOFOOT.com