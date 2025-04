Liverpool chute, Chelsea déçoit et Tottenham se reprend

Que cette fin de saison est longue, pour Liverpool…

Alors qu’ils ont encore un titre de champion d’Angleterre à confirmer et qu’ils sont éliminés de toutes les autres compétitions, les Reds ont de nouveau perdu ce samedi : lors de son déplacement à Fulham (huitième) pour le compte de la 31 e journée de Premier League, le leader du classement est en effet tombé en un quart d’heure malgré la magnifique et précoce ouverture du score d’Alexis Mac Allister. Après ce but, les Cottagers ont ainsi tout renversé en un temps record : Ryan Sessegnon a profité d’un bon travail de Sander Berge et d’Andreas Pereira pour égaliser, Alex Iwobi a poussé Andrew Robertson à la faute pour donner l’avantage aux siens puis Rodrigo Muniz a effacé Virgil van Dijk pour enfoncer le clou. La réalisation de Luis Diaz sur la fin n’a rien changé, Arsenal restant à onze points en raison de son nul à Everton.…

FC pour SOFOOT.com