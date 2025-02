Liverpool assomme City et le championnat

Cinq jours après le naufrage de Madrid, Manchester City a de nouveau subi la loi du plus fort face à un Liverpool impressionnant de maitrise et de réalisme (0-2). Les Reds font le trou en tête du championnat, et ressemblent de plus en plus fortement aux successeurs désignés des Cityzens sur le trône d'Angleterre en fin de saison.

Manchester City 0-2 Liverpool

Buts : Salah (14 e ), Szoboszlai (37 e ) pour Liverpool …

Par François Goyet pour SOFOOT.com