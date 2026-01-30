 Aller au contenu principal
Liverpool a un nouveau bosz
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 22:29

Temps de jeu, volume, efficacité à distance, influence dans les grands matchs... Depuis deux saisons, Dominik Szoboszlai s’est installé au centre du projet de Liverpool. Les statistiques confirment ce que le terrain montre : pendant que Mohamed Salah voit son rôle évoluer, le Hongrois est devenu un point d’équilibre majeur. Le moment de la passation de pouvoir aurait-il sonné ?

Ce samedi 31 janvier, Liverpool reçoit Newcastle à Anfield, mais le match sert surtout de révélateur. Pas tant pour l’adversaire que pour l’état actuel des Reds . Dans une équipe où les certitudes offensives se sont érodées et où Mohamed Salah n’est plus l’unique point de gravité, une autre figure s’est installée au centre du jeu. Depuis deux saisons, Dominik Szoboszlai est devenu l’un des joueurs les plus fiables de Liverpool, celui qui absorbe les temps faibles, impose le rythme et assume des responsabilités de plus en plus larges. À l’approche d’un rendez-vous exigeant sur le plan physique et mental, le Hongrois biberonné au Red Bull incarne mieux que quiconque la transformation silencieuse du pouvoir à Anfield.

Le dernier survivant

Les lendemains de titres sont souvent ceux qui permettent de faire un tri. Ce genre de saisons où les jambes sont lourdes, où les statuts se fissurent, où les leaders doivent prouver qu’ils ne l’étaient pas seulement par habitude. À Liverpool, plusieurs cadres ont connu cette érosion. Dominik Szoboszlai, lui, a tenu. Mieux : il a progressé. Celui qui est arrivé sur les bords de la Mersey en 2023 a pris le temps de se tailler un costume qui ne peut pas être porté par tout le monde : celui des joueurs sur lesquels on peut compter chaque semaine. Pas seulement parce qu’il joue beaucoup, mais parce que son niveau ne fluctue presque jamais. Là où d’autres alternent pics et creux, Szoboszlai reste dans une forme moyenne élevée, ce qui, à Liverpool, vaut parfois plus qu’un mois de feu.…

Mohamed Helti pour SOFOOT.com

Sport
