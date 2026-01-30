 Aller au contenu principal
OM : tout n'est pas détruit après la tempête
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 22:20

Piteusement éliminé dès la phase régulière de la Ligue des champions après un revers cinglant face à Bruges (3-0) et un scénario rocambolesque, l’Olympique de Marseille vit des heures sombres depuis mercredi. Pas le temps de s’apitoyer sur son sort, les prochaines échéances peuvent encore sauver les meubles.

« Soirée de merde », une « faute professionnelle » ou encore un « sentiment de honte ». S’il a manqué énormément de choses aux Phocéens lors de leur revers cinglant à Bruges (3-0), ces derniers n’étaient pas en manque d’inspiration en zone mixte ou en conférence de presse pour qualifier leur performance désastreuse, qui les a menés à une élimination folle dès la phase régulière de la Ligue des champions. Sans surprise, à la suite d’un tel échec, le bateau olympien a, comme à son habitude dans ce genre de situation, énormément tangué : Robert De Zerbi, dont le coaching est remis en cause, a dû démentir avoir demandé à quitter le club, assurant pouvoir encore « tenir pendant cinq ou six ans à sa tête ». Une embrouille entre Medhi Benatia et Leonardo Balerdi a refait surface, tout comme les froides relations entre le directeur du football et le meilleur joueur de l’effectif Mason Greenwood, sans compter l’immense flou que ce désastre européen laisse planer autour du club. Pourtant, malgré ce chaos, la saison peut encore être sauvée. Mais pour cela, il va falloir réagir, et vite.

Maintenant ou jamais

La chance qu’ont les Marseillais dans ce marasme ambiant, c’est qu’ils ont l’occasion dès ce samedi de se remettre dans le droit chemin en affrontant un promu, le Paris FC. Dans leur antre de Jean-Bouin, les Parisiens sont loin d’être souverains puisqu’ils n’ont glané que neuf points en neuf rencontres et restent sur six matchs sans la moindre victoire à la maison. Ces statistiques contrastent fortement avec la bonne série des Phocéens, vainqueurs de cinq de leurs sept derniers matchs à l’extérieur en Ligue 1. Grâce à leur démonstration de force contre Lens le week-end dernier (3-1), les hommes de De Zerbi ne sont d’ailleurs plus qu’à cinq longueurs des Sang et Or et restent toujours bien placés dans la course aux places européennes.…

