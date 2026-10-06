LIV Golf obtient un financement auprès de BC Partners Credit pour soutenir sa restructuration

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* BC Partners Credit prévoit un financement pouvant atteindre 300 millions de dollars, sous réserve de l'accord du tribunal des faillites

* LIV Golf prévoit de sortir de la procédure du chapitre 11 début 2027, selon la société

* Ce projet ferait des joueurs des actionnaires de la ligue et de ses équipes

(Ajout des commentaires du directeur général de LIV Golf aux paragraphes 7 et 8, ainsi que du contexte et des détails aux paragraphes 9 à 11)

par Mrinmay Dey et Rory Carroll

BC Partners Credit a annoncé lundi avoir réalisé un premier investissement engagé dans LIV Golf et prévoir d’apporter un financement pouvant atteindre 300 millions de dollars afin d’aider la ligue professionnelle masculine de golf à sortir de sa restructuration et à renforcer sa situation financière avant la saison 2027.

LIV Golf s’est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites dans le New Jersey en septembre, entamant ainsi un processus de restructuration supervisé par le tribunal que la société espère mener à bien début 2027.

“Notre objectif est de permettre à LIV Golf de sortir du processus de restructuration sur des bases financières solides et avec un nouvel élan à l’approche de la saison 2027”, a déclaré Ted Goldthorpe, associé et directeur de BC Partners Credit, dans un communiqué.

BC Partners Credit, qui propose des solutions de financement aux entreprises de taille moyenne, a indiqué que ce financement soutiendrait ce qu’elle a qualifié de “prochaine phase” de LIV Golf, dans le cadre de laquelle les joueurs deviendraient actionnaires à la fois de la ligue et de ses équipes.

Ce financement reste soumis à l’approbation du tribunal des faillites et aux conditions habituelles.

“Cet investissement constitue une avancée importante pour LIV Golf, et je tiens à remercier Ted Goldthorpe ainsi que toute l’équipe de BC Partners pour leur confiance dans ce que nous sommes en train de construire”, a déclaré Scott O’Neil, directeur général de LIV Golf, dans un communiqué.

“Nous croyons profondément en l’avenir de cette ligue et en l’opportunité de construire quelque chose d’unique aux côtés de nos joueurs », a-t-il ajouté. “Nous franchissons nos principales étapes, et bien qu’il reste encore du travail à accomplir, cette journée marque une avancée significative vers une ligue véritablement mondiale, détenue par les joueurs et axée sur les équipes, qui vient compléter le golf dans son ensemble et crée de nouvelles opportunités pour les joueurs, les fans, les partenaires et la prochaine génération de golfeurs.”

LIV Golf a été lancé en 2022 grâce à un financement du Fonds public d’investissement saoudien et a attiré des joueurs de premier plan du PGA Tour en leur proposant des contrats lucratifs.

La demande de mise sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, intervenue moins de cinq ans après l’organisation de son premier tournoi et qui a provoqué une scission au sein du golf professionnel, a révélé des actifs estimés entre 100 et 500 millions de dollars, pour un passif compris entre 500 millions et 1 milliard de dollars.

Elle a également répertorié plusieurs golfeurs vedettes , notamment Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson et Cameron Smith, parmi les créanciers à qui des millions restaient dus au titre de créances non garanties.

LIV Golf a déclaré qu’elle poursuivrait ses consultations avec les joueurs et les autres parties prenantes tout en préparant les prochaines étapes du processus. Elle a souligné que l’accord conclu avec BC Partners Credit accordait un délai supplémentaire pour discuter de la participation future des joueurs à la ligue, du calendrier prévu pour 2027 et des éventuelles modifications du format de compétition.