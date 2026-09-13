 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lituanie-L'aéroport de Vilnius fermé à cause d'un possible drone, un avion de l'Otan mobilisé
information fournie par Reuters 13/09/2026 à 13:00
Ajouter Boursorama à vos sources

La Lituanie a fermé dimanche l'aéroport de Vilnius et l'Otan a mobilisé au moins un avion de chasse en réponse à l'observation présumée d'un drone dans l'espace aérien du pays, a indiqué le Centre national de gestion des crises.

Le centre a annoncé peu après que l'alerte était levée.

Un avion a été mobilisé depuis Siauliai, dans le nord de la Lituanie, où l'armée de l'air italienne est actuellement déployée dans le cadre de la mission de défense aérienne de l'Otan dans les pays baltes.

Le marathon de Vilnius qui se déroulait dans la capitale n'a pas été interrompu, ont déclaré les organisateurs à Reuters.

Les pays situés sur le front oriental de l'Otan signalent régulièrement des intrusions de drones dans leur espace aérien liées au conflit résultant de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022.

(Andrius Sytas, version française Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
OTAN
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank