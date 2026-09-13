Lituanie-L'aéroport de Vilnius fermé à cause d'un possible drone, un avion de l'Otan mobilisé

La Lituanie a fermé dimanche l'aéroport de Vilnius et l'Otan a mobilisé au moins un avion de chasse en réponse à l'observation présumée d'un drone dans l'espace aérien du pays, a indiqué le Centre national de gestion des crises.

Le centre a annoncé peu après que l'alerte était levée.

Un avion a été mobilisé depuis Siauliai, dans le nord de la Lituanie, où l'armée de l'air italienne est actuellement déployée dans le cadre de la mission de défense aérienne de l'Otan dans les pays baltes.

Le marathon de Vilnius qui se déroulait dans la capitale n'a pas été interrompu, ont déclaré les organisateurs à Reuters.

Les pays situés sur le front oriental de l'Otan signalent régulièrement des intrusions de drones dans leur espace aérien liées au conflit résultant de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022.

(Andrius Sytas, version française Benjamin Mallet)