 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Liste des Bleus : une rupture à la Zidane
information fournie par So Foot 18/09/2026 à 22:35
Ajouter Boursorama à vos sources

Liste des Bleus : une rupture à la Zidane

Liste des Bleus : une rupture à la Zidane

Pour sa vraie rentrée, Zinédine Zidane a dévoilé sa première liste, de 23 joueurs, pour le rassemblement à venir de l’équipe de France. Avec des choix forts, entre les nouveaux et les absents, et une part de mystère propre à la fonction de sélectionneur.

Il régnait un air de rentrée, ce vendredi soir, boulevard de Grenelle. Zinédine Zidane s’est pointé à l’heure dans l’auditorium de la FFF, sans trousse ni cartable, mais avec un costard un peu plus sombre qu’en juillet dernier. « On recommence ? » , s’est-il amusé en voyant la rangée de photographes enchaîner les clics à quelques centimètres de son visage, une effervescence qu’on n’avait pas l’habitude de voir dans cette salle les jours de liste de Didier Deschamps. C’est ce que provoquent Zidane et surtout une première, puisque c’en était une. Il y avait eu la présentation au cœur de l’été, il était aujourd’hui question de préparer les choses sérieuses et d’entrer dans le vif du sujet. Zizou l’a fait à sa manière.

Les novices et les absents

Le plus intéressant, ce ne sont sans doute pas les mots de Zidane, qui aura quand même joué aux questions-réponses pendant 30 minutes, mais ses choix. Sa liste de 23 joueurs (pas 26 comme attendu, pas 44 comme Jürgen Klopp) qu’il n’a pas récitée sur l’estrade comme son prédécesseur (DD aurait pu s’éviter bien des galères avec Morgan Schneiderlin en adoptant cette méthode), laissant son chef de presse Xavier Giraudon égrainer les noms sur un montage vidéo. Nouvelle rupture, pour ce que cela vaut, après l’abandon du jeudi 14 heures pour le vendredi 18 heures pour cette grand-messe de la sélection tricolore.…

Par Clément Gavard, au siège de la FFF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Still a aimé que Romain Faivre lui dise de se taire
    Still a aimé que Romain Faivre lui dise de se taire
    information fournie par So Foot 20.09.2026 20:53 

    Les nerfs à vif. Auxerre a serré les dents pour se défaire de Brest ce dimanche (2-1). Les hommes de Will Still étaient menés au score à la mi-temps, ce qui n’a pas du tout plu au coach belge. Il n’a pas hésité à secouer son équipe et à faire entrer deux joueurs ... Lire la suite

  • Le Vélodrome gronde contre McCourt avant le Classique
    Le Vélodrome gronde contre McCourt avant le Classique
    information fournie par So Foot 20.09.2026 20:44 

    La gronde commence à se faire sentir au Vélodrome. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée au moment d’aborder ce Classique face au PSG, le mécontentement commence à se faire sentir en tribunes. Dans un stade loin d’être plein, plusieurs ... Lire la suite

  • La Juve maîtrise l'Atalanta
    La Juve maîtrise l'Atalanta
    information fournie par So Foot 20.09.2026 20:24 

    Juventus 2-0 Atalanta Buts : Conceição (28 e ), Bremer (77 e ) Les Rennais étaient-ils devant leur télé ? Ils affronteront la Juventus le 22 octobre et le week-end qui s’achève ne les aura pas vraiment mis en confiance. D’abord parce qu’ils ont coulé à Lyon samedi, ... Lire la suite

  • Une grosse surprise dans le 11 de l'OM
    Une grosse surprise dans le 11 de l'OM
    information fournie par So Foot 20.09.2026 20:03 

    Les coachs ont tranché. Les compositions du Classique sont tombées, et Luis Enrique a décidé de faire confiance à Désiré Doué. Remplaçant contre le Slovan Bratislava et le Stade brestois, l’international français démarrera le match dans le onze, complétant le trio ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank