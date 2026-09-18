Liste des Bleus : une rupture à la Zidane

Pour sa vraie rentrée, Zinédine Zidane a dévoilé sa première liste, de 23 joueurs, pour le rassemblement à venir de l’équipe de France. Avec des choix forts, entre les nouveaux et les absents, et une part de mystère propre à la fonction de sélectionneur.

Il régnait un air de rentrée, ce vendredi soir, boulevard de Grenelle. Zinédine Zidane s’est pointé à l’heure dans l’auditorium de la FFF, sans trousse ni cartable, mais avec un costard un peu plus sombre qu’en juillet dernier. « On recommence ? » , s’est-il amusé en voyant la rangée de photographes enchaîner les clics à quelques centimètres de son visage, une effervescence qu’on n’avait pas l’habitude de voir dans cette salle les jours de liste de Didier Deschamps. C’est ce que provoquent Zidane et surtout une première, puisque c’en était une. Il y avait eu la présentation au cœur de l’été, il était aujourd’hui question de préparer les choses sérieuses et d’entrer dans le vif du sujet. Zizou l’a fait à sa manière.

Les novices et les absents

Le plus intéressant, ce ne sont sans doute pas les mots de Zidane, qui aura quand même joué aux questions-réponses pendant 30 minutes, mais ses choix. Sa liste de 23 joueurs (pas 26 comme attendu, pas 44 comme Jürgen Klopp) qu’il n’a pas récitée sur l’estrade comme son prédécesseur (DD aurait pu s’éviter bien des galères avec Morgan Schneiderlin en adoptant cette méthode), laissant son chef de presse Xavier Giraudon égrainer les noms sur un montage vidéo. Nouvelle rupture, pour ce que cela vaut, après l’abandon du jeudi 14 heures pour le vendredi 18 heures pour cette grand-messe de la sélection tricolore.…

Par Clément Gavard, au siège de la FFF pour SOFOOT.com