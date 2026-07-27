 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lionel Scaloni répond aussi aux haters
information fournie par So Foot 27/07/2026 à 12:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Lionel Scaloni répond aussi aux haters

Lionel Scaloni répond aussi aux haters

Tout le monde avait parlé, il ne manquait plus que le sélectionneur. Une semaine après la finale perdue contre l’Espagne, Lionel Scaloni a publié un long message sur Instagram pour s’excuser auprès des supporters argentins . « Je suis désolé de ne pas avoir pu vous apporter un autre trophée », a écrit le technicien, qui souhaitait offrir une nouvelle joie à son pays après les sacres continentaux de 2021 et 2024, et mondial de 2022.

« Voilà le vrai trophée »

Scaloni a surtout salué l’abnégation de ses « guerriers » : l’effort, la volonté, le refus d’abandonner et le fait de continuer lorsque les jambes ne répondent plus (quand ils ne peuvent plus casser des jambes). Sans oublier le petit passage désormais obligatoire sur les méchants qui critiquent l’Argentine. « Endurer les critiques de personnes qui ne nous connaissent même pas […] voilà le vrai trophée », a-t-il affirmé dans le même ton que De Paul, Otamendi et Lisandro Martínez avant lui.…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Aulas réagit au choix de Genesio de rejoindre l'OM
    Aulas réagit au choix de Genesio de rejoindre l'OM
    information fournie par So Foot 27.07.2026 18:12 

    Après tout, il y a le mot « Olympique » dans le nom. Débarqué à l’OM en provenance de Lille, Bruno Genesio est surtout Lyonnais d’origine. Après avoir entraîné le club rhodanien pendant trois saisons et demi (2015-2019), son arrivée dans la cité phocéenne aurait ... Lire la suite

  • Chelsea prêt à laisser filer Emegha pour recruter un vétéran ?
    Chelsea prêt à laisser filer Emegha pour recruter un vétéran ?
    information fournie par So Foot 27.07.2026 18:10 

    À force de recruter des adolescents, il y a besoin d’éducateurs pour les encadrer. Dans le rôle du tonton à Chelsea, Danny Welbeck, l’attaquant de Brighton qui sort de ses deux meilleures saisons, améliorant son record de buts à chaque fois : 10 pions en 2024-2025, ... Lire la suite

  • Et le plus beau but de la Coupe du monde 2026 est...
    Et le plus beau but de la Coupe du monde 2026 est...
    information fournie par So Foot 27.07.2026 18:06 

    Le Cap-Vert n’est pas reparti du Mondial les mains vides. Éliminés par l’Argentine au terme d’un seizième de finale complètement fou (3-2, après prolongation), les Requins bleus peuvent désormais se consoler avec le prix du plus beau but de la compétition. Les ... Lire la suite

  • Un superbe CSC aperçu en D2 vénézuélienne
    Un superbe CSC aperçu en D2 vénézuélienne
    information fournie par So Foot 27.07.2026 17:53 

    Euuuh, il y a une commission pour examiner les buts litigieux au Venezuela ? Parce que ce CSC signé Sergio Avellaneda semble tellement gros qu’on se demande s’il n’y a pas une histoire de parieurs derrière . Contexte : ce dimanche soir, le Real Frontera, club basé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank