Gros coup dur pour la capitaine des London City Lionesses

Gros coup dur pour la capitaine des London City Lionesses

Londres perd sa reine. Bientôt 37 piges en juillet, Kosovare Asllani pourrait malheureusement ne pas revoir les terrains. La capitaine des London City Lionesses est sortie sur blessure dimanche dernier dans le derby face à West Ham. Le club de Michèle Kang annonce que la Suédoise souffre d’une lésion complexe de plusieurs ligaments, notamment le ligament croisé antérieur.

London City Lionesses can confirm that Kosovare Asllani suffered a complex multi-ligament injury, including anterior cruciate ligament, in our Barclays Women’s Super League match against West Ham United on Sunday. The London City captain was substituted in second half stoppage… pic.twitter.com/tLWggFmPdk…

AR pour SOFOOT.com