Une absence de taille pour la RDC pour son barrage contre la Jamaïque

Une absence de taille pour la RDC pour son barrage contre la Jamaïque

Un forfait inattendu. La République démocratique du Congo affronte la Jamaïque à Guadalajara, ce mardi (23 heures), pour tenter d’arracher une qualification historique en phase finale de Coupe du monde . Chancel Mbemba et ses coéquipiers seront privés de leur plus célèbre douzième homme : « Lumumba Vea », le sosie de Patrice Lumumba et star de la CAN 2025.

Michel Kuka Mboladinga , de son vrai nom, a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce lundi. « C’est avec un profond regret que je vous annonce que je ne serai finalement pas au Mexique. Nous étions au Kenya, mais malgré tous les efforts fournis, notamment par le Ministre des Sports, Son Excellence Didier Budimbu, nous n’avons pas pu obtenir les visas » , écrit-il.…

CT pour SOFOOT.com