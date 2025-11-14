Lionel Messi s’offre l’Angola

Au lendemain du pétage du plomb de Cristiano Ronaldo, le message est envoyé.

Malgré les contestations du peuple, Lionel Messi a été accueilli en héros en Angola. Pour célébrer les 50 ans de son indépendance, le pays africain s’est offert la présence de l’Argentine sur son sol – contre la modique somme de 17 millions d’euros alors que la situation économique locale est loin d’être au beau fixe – et l’octuple Ballon d’or était visiblement d’humeur à se donner en spectacle.…

EL pour SOFOOT.com