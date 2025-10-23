 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lionel Messi prolonge son aventure à l'Inter Miami
information fournie par So Foot 23/10/2025 à 18:27

Lionel Messi prolonge son aventure à l'Inter Miami

Lionel Messi prolonge son aventure à l'Inter Miami

Miami peace.

L’histoire d’amour entre Lionel Messi et l’Inter Miami ne va pas s’arrêter tout de suite. À 38 ans, le champion du monde argentin a prolongé jusqu’en juin 2028 , comme l’a officialisé la franchise floridienne ce jeudi.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank