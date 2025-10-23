Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Lionel Messi prolonge son aventure à l'Inter Miami
information fournie par So Foot•23/10/2025 à 18:27
Lionel Messi prolonge son aventure à l'Inter Miami
Miami peace.
L’histoire d’amour entre Lionel Messi et l’Inter Miami ne va pas s’arrêter tout de suite.
À 38 ans,
le champion du monde argentin a prolongé jusqu’en juin 2028
, comme l’a officialisé la franchise floridienne ce jeudi.…
