Lionel Messi pourrait jouer son dernier match en Argentine
La Terre va-t-elle s’arrêter de tourner ?
Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’Argentine, déjà qualifiée pour le Mondial 2026, affronte le Venezuela pour un match visiblement banal. En apparence seulement, car un événement de taille va se produire : il s’agit sans doute du dernier match de Lionel Messi sur le sol argentin . Avant de disputer la dernière journée des éliminatoires en Équateur, la Finalissima face à l’Espagne, en Europe, et la Coupe du monde entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, La Pulga va fouler une ultime fois la pelouse du Monumental de Buenos Aires avec la tunique de l’ Albiceleste .…
EL pour SOFOOT.com
