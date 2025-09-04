 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lionel Messi pourrait jouer son dernier match en Argentine
04/09/2025

Lionel Messi pourrait jouer son dernier match en Argentine

Lionel Messi pourrait jouer son dernier match en Argentine

La Terre va-t-elle s’arrêter de tourner ?

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’Argentine, déjà qualifiée pour le Mondial 2026, affronte le Venezuela pour un match visiblement banal. En apparence seulement, car un événement de taille va se produire : il s’agit sans doute du dernier match de Lionel Messi sur le sol argentin . Avant de disputer la dernière journée des éliminatoires en Équateur, la Finalissima face à l’Espagne, en Europe, et la Coupe du monde entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, La Pulga va fouler une ultime fois la pelouse du Monumental de Buenos Aires avec la tunique de l’ Albiceleste .…

EL pour SOFOOT.com

