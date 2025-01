information fournie par So Foot • 05/01/2025 à 13:10

Lionel Messi mis à l'honneur par Joe Biden... mais absent de la cérémonie

Bon élève, mais problème d’absentéisme.

Qui peut se permettre de recevoir une invitation de la Maison Blanche pour se voir remettre une distinction et la snober ? Peu de monde, c’est sûr, mais Lionel Messi l’a fait. L’Argentin faisait partie d’une liste de 19 personnes qui devaient se voir décerner, ce samedi, la médaille présidentielle de la Liberté , plus haute distinction civile remise par le président américain. Messi était le seul absent, alors que Magic Johnson, Denzel Washington, Anna Wintour, Ralph Lauren ou encore Hillary Clinton ont tous bien reçu leur médaille, décernée donc par Joe Biden. « C’est un grand honneur de recevoir cette reconnaissance. J’en suis très reconnaissant. Malheureusement, j’ai un engagement antérieur et je ne pourrai pas assister à la cérémonie à la Maison Blanche le 4 janvier. Mais je veux que vous sachiez que j’apprécie profondément ce geste » , a poliment fait savoir Messi dans une lettre, retranscrite par Marca .…

AL pour SOFOOT.com