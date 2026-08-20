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Lionel Messi marque pour la première fois depuis la mort de son père
information fournie par So Foot 20/08/2026 à 09:49
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Lionel Messi marque pour la première fois depuis la mort de son père

Lionel Messi marque pour la première fois depuis la mort de son père

Puissant symbole. Dans la nuit de mercredi à ce jeudi, l’Inter Miami est allé décrocher le point du match nul (2-2) sur la pelouse de l’Union de Philadelphie. Pas un résultat forcément très encourageant pour le club floridien qui n’a plus gagné en MLS depuis le 26 juillet et un succès obtenu sur la pelouse de Montréal et reste sur quatre rencontres sans victoire toutes compétitions confondues . Mais pour Lionel Messi, l’addition a eu un goût particulier : l’Argentin a en effet inscrit son premier but depuis la mort de son père Jorge, survenue le 8 août dernier.

Enrouler pour le paternel

Alors que les deux équipes étaient à égalité, Messi s’est lancé dans un numéro de soliste dans la surface de Philadelphie, éliminant d’un crochet le défenseur allemand Kai Wagner, avant de tromper le gardien Andre Blake d’une superbe frappe enroulée du gauche qui terminera sa course au second poteau.…

JD pour SOFOOT.com

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