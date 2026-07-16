Lionel Messi : immortal combat

Messi ! Messi ! Messi ! Répétez ce nom jusqu’à en perdre la voix, jusqu’à réveiller votre voisin, jusqu’à ce que les Anglais en deviennent fous. Lionel Messi est un monument qui se construit indéfiniment et un génie qui trouve encore de nouvelles manières de nous faire passer pour des imbéciles chaque fois que l’on annonce sa fin.

À 39 ans, alors que l’Argentine était dos au mur et à quelques minutes de quitter la Coupe du monde, il a déposé deux nouvelles offrandes à ses coéquipiers. Oui, Lionel Messi est encore le meilleur joueur du monde. Et franchement, il va falloir vivre avec.

Les Anglais ont pourtant cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score. Surtout, ils avaient réussi à rendre le GOAT presque humain. On l’a vu murmurer quelques grossièretés à des Anglois belliqueux, participer à cette baston que les hommes se livrent en souvenir des Malouines et de Diego. On l’a vu à terre, touché comme d’autres dans cette âpre bataille. Quelques ballons touchés loin du but, des accélérations aussitôt contenues, et cette démarche qui, avec les années, donne toujours un peu plus l’impression que la fin a sonné. Puis il s’est rappelé qu’il était au-dessus de tout ça. Lui, le plus grand joueur de l’histoire ne pouvait pas se contenter de respecter les lois de la nature ; il préfère continuer des les défier.…

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com