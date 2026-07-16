 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lionel Messi : immortal combat
information fournie par So Foot 16/07/2026 à 01:14

Lionel Messi : immortal combat

Lionel Messi : immortal combat

Messi ! Messi ! Messi ! Répétez ce nom jusqu’à en perdre la voix, jusqu’à réveiller votre voisin, jusqu’à ce que les Anglais en deviennent fous. Lionel Messi est un monument qui se construit indéfiniment et un génie qui trouve encore de nouvelles manières de nous faire passer pour des imbéciles chaque fois que l’on annonce sa fin.

À 39 ans, alors que l’Argentine était dos au mur et à quelques minutes de quitter la Coupe du monde, il a déposé deux nouvelles offrandes à ses coéquipiers. Oui, Lionel Messi est encore le meilleur joueur du monde. Et franchement, il va falloir vivre avec.

Les Anglais ont pourtant cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score. Surtout, ils avaient réussi à rendre le GOAT presque humain. On l’a vu murmurer quelques grossièretés à des Anglois belliqueux, participer à cette baston que les hommes se livrent en souvenir des Malouines et de Diego. On l’a vu à terre, touché comme d’autres dans cette âpre bataille. Quelques ballons touchés loin du but, des accélérations aussitôt contenues, et cette démarche qui, avec les années, donne toujours un peu plus l’impression que la fin a sonné. Puis il s’est rappelé qu’il était au-dessus de tout ça. Lui, le plus grand joueur de l’histoire ne pouvait pas se contenter de respecter les lois de la nature ; il préfère continuer des les défier.…

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Icone PayPal sur un smartphone. (Crédit: Brett Jordan / Pexels)
    RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 16 juillet
    information fournie par Reuters 16.07.2026 05:04 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Voici les principales informations publiées dans les pages économiques des journaux britanniques. ... Lire la suite

  • Le triste record de l'Angleterre en demi-finale
    Le triste record de l'Angleterre en demi-finale
    information fournie par So Foot 16.07.2026 01:14 

    À jamais les premiers. Comme en 2018 contre la Croatie (2-1 AP), l’Angleterre s’est inclinée ce mercredi soir en demi-finale d’un Mondial après avoir ouvert le score face à l’Argentine (1-2). Embed t.co… LB pour SOFOOT.com

  • Qu’est-ce que tu as foutu, Angleterre ?
    Qu’est-ce que tu as foutu, Angleterre ?
    information fournie par So Foot 16.07.2026 01:04 

    Qu’est-ce que l’Argentine fait de mieux dans ce Mondial 2026 ? Donner le ballon à Lionel Messi. Mais encore ? Renverser des situations surnaturelles. L’Angleterre s’est donc dit que c’était une bonne idée de lui laisser ces deux possibilités pendant plus de 40 ... Lire la suite

  • Les larmes de Lautaro Martínez
    Les larmes de Lautaro Martínez
    information fournie par So Foot 16.07.2026 01:00 

    Les nerfs qui lâchent. Artisan majeur de la qualification de l’Argentine pour sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive face à l’Angleterre (1-2), Lautaro Martínez s’est effondré en larmes au micro de Telemundo. Embed t.co… LB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank