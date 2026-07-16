La finale du Mondial entre déjà dans l'histoire
La Finalissima, la vraie. Après avoir tour à tour éliminé respectivement la France et l’Angleterre, l’Espagne et l’Argentine se retrouveront en finale de la Coupe du monde, ce dimanche à New York. Une affiche qui s’annonce déjà historique, et qui l’est déjà par définition. En effet, comme relevé par Opta, c’est la première fois qu’une finale opposera les deux tenants du titre de l’Euro et de la Copa América .
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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