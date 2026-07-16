Cette raison qui montre que Marc Cucurella n'a pas intérêt à être champion du monde

Mais quelle idée… La décla date d’avant le début de la Coupe du monde, mais elle prend une tout autre dimension aujourd’hui. Qualifié avec l’Espagne pour la finale du Mondial après avoir dominé la France, Marc Cucurella s’était tenté au jeu des paris en juin dernier. En cas de victoire finale espagnole, le nouveau joueur du Real Madrid avait promis la chose suivante au micro de Cope : « Je me ferais tatouer le visage de Luis de la Fuente. » Chiche ?

Sur le papier, Cucurella est donc à un seul match de devoir se graver la tête de son sélectionneur sur sa peau. « Je pense que ce sera un bon souvenir. Il faudrait réfléchir à l’emplacement. » À prendre toutefois avec méfiance, quand on connaît sa faculté à tenir parole : la saison dernière, celui qui a été formé au FC Barcelone avait confié préférer abandonner les bouclettes en se rasant les cheveux plutôt que de jouer un jour pour le Real Madrid.…

TJ pour SOFOOT.com