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« La souffrance se prolonge » : la presse anglaise abattue après l'élimination
information fournie par So Foot 16/07/2026 à 10:07

« La souffrance se prolonge » : la presse anglaise abattue après l'élimination

« La souffrance se prolonge » : la presse anglaise abattue après l'élimination

Jamais deux sans trois et jamais de Coupe du monde sans trois lions chagrinés. Battus dans les dernières minutes de leur demi-finale contre l’Argentine (1-2), les Three Lions font la une des journaux anglais, qui évoquent tous la peine de cette défaite au goût amer.

« Terminé et éliminé » , écrit The Guardian , qui ajoute que le Mondial s’achève par un « chagrin » . « Le crève-cœur des dernières minutes pour les lions anglais combatifs » , opte The Times , avec Lionel Messi consolant Harry Kane en Une.…

NB pour SOFOOT.com

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