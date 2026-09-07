Lionel Messi et Cristiano Ronaldo bientôt réunis dans une même équipe ?

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo bientôt réunis dans une même équipe ?

Centre de Lionel Messi, tête de Cristiano Ronaldo. Ancien joueur de Manchester City, Manchester United, de la Juventus et de la sélection argentine, Carlos Tévez veut se la jouer papa Nöel pour les amoureux de foot.

L’ancien attaquant de 42 ans a tiré sa révérence du monde professionnel en 2022 . C’est seulement en cette fin d’année, en décembre pour être précis, qu’ El Apache organise son match d’adieu , qui pourrait devenir iconique.…

AC pour SOFOOT.com