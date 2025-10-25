 Aller au contenu principal
Lionel Messi démarre les play-offs de MLS avec un doublé
information fournie par So Foot 25/10/2025 à 10:55

La vie en rose.

24h après avoir prolongé son aventure à l’Inter Miami jusqu’en 2028, Lionel Messi a prouvé qu’il avait encore les jambes pour tenir trois ans de plus. Déjà sacré meilleur buteur de la saison régulière de MLS (29 buts), la Pulga a parfaitement démarré ses play-offs en s’offrant un doublé pour mener l’Inter Miami vers la victoire face à Nashville (3-1) lors du huitième de finale aller – ou premier tour de la Conférence Est si vous vous prenez pour un Américain – en Floride.…

Sport
