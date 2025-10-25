Lionel Messi démarre les play-offs de MLS avec un doublé
La vie en rose.
24h après avoir prolongé son aventure à l’Inter Miami jusqu’en 2028, Lionel Messi a prouvé qu’il avait encore les jambes pour tenir trois ans de plus. Déjà sacré meilleur buteur de la saison régulière de MLS (29 buts), la Pulga a parfaitement démarré ses play-offs en s’offrant un doublé pour mener l’Inter Miami vers la victoire face à Nashville (3-1) lors du huitième de finale aller – ou premier tour de la Conférence Est si vous vous prenez pour un Américain – en Floride.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
